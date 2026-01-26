Sobre la carrera 18D con calle 40-07 del barrio Simón Bolívar, de Valledupar, quedó tendido el cuerpo sin vida de Klisman Alfonso Domínguez Echevarría, de 23 años, producto de un accidente de tránsito.

Este joven había estado departiendo con amigos durante la noche del domingo y parte de la madrugada de este lunes. Al regresar a su vivienda, a bordo de su motocicleta de placa GFA-91G, perdió el control y chocó contra un bordillo, por lo tanto sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó sin signos vitales.

Sus familiares indicaron que Klisman Alfonso laboraba desde hacía dos años como vigilante en el Mercado Público de Valledupar, y al estar de descanso se dedicaba a dormir largas horas y también departir con amigos.

“Esto es una pérdida irreparable para la familia, aún lo estamos tratando de asimilar, era un joven muy entusiasta, que no tenía problemas con nadie, debemos de tener fuerza sobre todo por nuestros padres”, indicó Brayan Domínguez, hermano del fallecido.

De igual manera señaló que la noticia de la muerte les llegó por compañeros de trabajo de Klisman, que al enterarse del accidente, les comunicaron.

Ante este hecho, funcionarios de criminalística de tránsito municipal realizaron la inspección técnica del cadáver.