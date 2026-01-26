Debido a los recientes hechos de inseguridad y terrorismo que se han registrado en el departamento del Cesar, donde se ha visto la arremetida del ELN, en ciertos casos, diferentes candidatos a la Cámara de Representantes y Senado de la República han solicitado a los gobernantes departamentales y a la fuerza pública mayores garantías de seguridad, debido a que diariamente están recorriendo las zonas rurales y urbanas de cada municipio.

Lea más: Rodolfo Esquivia y Jeffrie Corpus: los nuevos delegados de la Registraduría en el Cesar

Ante esta situación el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, indicó que han intensificado las medidas de seguridad especialmente en los municipios de Río de Oro, San Martín y González, donde puede existir mayor riesgo.

“Estamos en plena época electoral, el recorrido de los candidatos a Cámara y al Senado de la Republica nos hace un llamado de manera constante, este fin de semana nos llamaron cuatro candidatos que iban a hacer recorridos por área rural y urbana en el departamento”, indicó el funcionario.

Registraduría Nacional y redes sociales de los políticos

Recordó que las tropas del Ejército Nacional están activas en el departamento y siguen con el compromiso institucional. Asimismo fue enfático en indicar que de acuerdo a los comités de seguimiento electoral, en el Cesar no está contemplado el traslado de puestos de votación en zonas rurales.

“Seguimos con el compromiso institucional junto con la fuerza pública para garantizar la seguridad. Respecto a los puestos de votación en zonas rurales con riesgo de acciones terroristas, aquí no habrá traslado de puesto de votación, porque hay garantías electorales y de seguridad, acá en el Cesar no hay solicitud de traslado, los rurales estarán custodiados por el Ejército Nacional y los urbanos por la Policía Nacional. Se garantizará la seguridad a los candidatos a la Cámara y Senado de la República”, puntualizó el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel.

Ver más: Artefacto explosivo que destrozó a padre e hijo fue activado manualmente

Por su parte, el candidato a la Cámara de Representantes, Raúl Machaco Luna, y exalcalde del municipio de Becerril, indicó que es necesario que, la fuerza pública junto con la Fiscalía General de la Nación, brinden todas las garantías de seguridad en este proceso electoral.

Recordó que tanto él como su familia han sido afectados por hechos violentos y hace más de un año viene denunciando situaciones que han puesto en riesgo su integridad, sin embargo, no ha tenido respuesta desde las autoridades municipales y departamentales, por lo que recurrirá al Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

“Estamos en las calles con las comunidades y es de importancia que exista las garantías necesarias para sentirnos seguros en los territorios y en cada recorrido que hacemos”, indicó el aspirante a la Cámara de Representantes.

Registraduría Nacional y redes sociales de los políticos

De igual manera, el senador y actual candidato, Didier Lobo, destacó que ve con preocupación la inseguridad en el departamento del Cesar, con mayor afectación en el corredor de Curumaní hasta Aguachica, donde la peligrosidad está constante con el riesgo de artefactos explosivos que va en contra de la tranquilidad de los ciudadanos.

“Va uno en una carretera y en cualquier momento puede estallar una bomba, por eso hacemos un llamado al Gobierno nacional, al ministro del Interior, y al ministro de Defensa, esto no puede seguir pasando, estamos en pleno proceso democrático recorriendo los territorios y necesitamos garantías, principalmente los partidos que estamos en oposición, y la preocupación es grande”, concluyó Didier Lobo.

Lea también: Un muerto y dos heridos en accidente de moto en Chimichagua, Cesar