La Registraduría Nacional del Estado Civil ha informado que al departamento del Cesar, llegaron nuevos delegados del registrador nacional, frente a los procesos electorales que se estarán dando en los próximos meses.

Los funcionarios nombrados son: Rodolfo Rafael Esquivia Caballero, natural de Cereté, Córdoba, es abogado, especialista en Derecho Administrativo y con estudios culminados en Derecho Constitucional (pendiente de grado). Cuenta con más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado.

Esquivia Caballero quien lleva casi 2 años en la Registraduría Nacional.

Jeffrie Alfredo Corpus Brown es abogado, especialista en Notariado y Registro, y actual Delegado Departamental de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Es natural de San Andrés Islas, departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Desde el año 2020, lidera la Delegación Departamental de la Registraduría en el Archipiélago, aportando al fortalecimiento de los procesos electorales y del registro civil.

