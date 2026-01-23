La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata anunció oficialmente la programación musical para el jueves 30 de abril, ampliando una edición que ya se perfila como una de las más memorables de su historia. Como se recordará este año los homenajeados son el Binomio de Oro de América, Rafael Orozco e Israel Romero, quienes conformaron esta agrupación vallenata hace más de 30 años.

Es así como el protagonista de la noche del 30 de abril, será nuevamente el artista Silvestre Dangond, quien regresa al Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ para continuar celebrando el cierre de su tour ‘El Último Baile’, una gira que marcó un antes y un después en el vallenato contemporáneo, gracias a su inolvidable reencuentro con Juancho de la Espriella, y que hoy es considerado un hito para el género y para la música colombiana.

Este show adicional surge como una respuesta directa a la alta demanda del público, que agotó en tiempo récord la disponibilidad del 1° de mayo, confirmando que el sentimiento vallenato sigue más vigente que nunca, y que el Festival de la Leyenda Vallenata continúa siendo el gran punto de encuentro entre generaciones.

También harán presencia con su talento en el escenario Iván Villazón y Peter Manjarrés, artistas que han marcado la historia del género y que se suman a esta celebración para reforzar el espíritu tradicional y emotivo que define al Festival de la Leyenda Vallenata.

A este encuentro se une Danny Ocean, una de las figuras más influyentes del pop y la música urbana latinoamericana, quien aportará una energía fresca y global.

Para el 1 de mayo también se presentará Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - El Último Baile, la Despedida, Guayacán Orquesta y Jean Carlos Centeno.

El 2 de mayo, la gran noche del homenaje y la coronación del nuevo Rey Vallenato.

El Binomio de Oro de América (Israel Romero) J Balvin, El Churo Díaz, y Elder Dayán.