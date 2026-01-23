La Policía Metropolitana de Valledupar ha dispuesto un dispositivo especial de seguridad durante las celebraciones de carnaval que se realizará este fin de semana en zona rural y municipios cercanos, con el objetivo de preservar el orden público y brindar tranquilidad a propios y visitantes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán, expresó que la estrategia permitirá cubrir de manera simultánea los eventos Carnavaleando en Villa Miriam, Carnaval en mi Pueblo en los corregimientos de Aguas Blancas y Valencia de Jesús, las celebraciones en el municipio de La Paz y el Carnaval de Valledupar.

Para ello, se contará con un despliegue de uniformados de todas las especialidades de la Policía Nacional, que realizarán patrullajes a pie, recorridos con reacciones motorizadas y presencia permanente en los puntos de mayor afluencia de público.

Asimismo, se desarrollarán actividades policiales preventivas como registros a personas, controles viales y verificación de documentación, en coordinación con la Policía de Tránsito y Transporte.

