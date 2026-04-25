Con la presencia de Israel Romero ‘El Pollo Irra’, acompañado por el presidente de la Fundación de la Leyenda Vallenata, se inició el desfile de Jeep Willys Parranderos, como una de las primeras actividades del Festival Vallenato, en esta edición 59.

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Los coloridos vehículos que rinden un homenaje a la tradición parrandera de los años 60 y 70, cuando los amantes a las canciones vallenatas recorrían los pueblos cercanos a Valledupar y el sur de La Guajira, partieron desde la glorieta La Pilonera Mayor, tomando la avenida Simón Bolívar para luego recorrer las principales calles de la ciudad.

Milagro Sanchez Florez /EL HERALDO

En cada Jeep por lo general iban mujeres piloneras, hombres vestidos con el traje típico vallenato y otros tantos con atuendos alusivos a esta fiesta de la caja, la guacharaca y el acordeón. De acuerdo con la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, en este desfile participaron más de 150 Jeep inscritos, a los que se le sumaron otros más.

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Guillermina Pantoja es una visitante desde México y fue una de las más entusiastas del público que esperó este recorrido en el Parque de la Vida.

“He venido en varias oportunidades al Festival Vallenato y todos los eventos son muy cargados de alegría y eso lo transmite precisamente esta música vallenata que es única en el mundo”, manifestó la asistente.

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Milagro Sanchez Florez /EL HERALDO

En el desfile también participaron vehículos de la Policía Nacional, Bomberos, Cruz Roja, Ejército Nacional, y otros, los cuales fueron adecuados y decorados abusivamente al Festival Vallenato.

Este recorrido terminó en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araújo Noguera’.

Milagro Sanchez Florez /EL HERALDO

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