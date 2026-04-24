En el municipio de La Paz, Cesar, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, desarrolló la segunda audiencia de reconocimiento de responsabilidad por parte de cinco excomandantes del Bloque Caribe, de las extintas Farc, que cometieron hechos victimizantes, como el secuestro de la exministra de Cultura, Consuelo Araujonoguera, y del exministro de Desarrollo Económico, Fernando Araujo. Además de otros hechos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y la ciudad de Barranquilla.

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En el caso del secuestro de ‘La Cacica’, como era llamada Consuelo Araujonoguera, sucedió el 24 de septiembre de 2001, en la vía que del corregimiento de Patillal, conduce a Valledupar, y seis días después fue asesinada, por la exguerrilla, causando gran conmoción y rechazo a nivel nacional.

JEP/Cortesía

En cuanto a Fernando Araujo, este fue secuestrado en Cartagena el 4 de diciembre de 2000 en Cartagena, para lo cual la Farc, se alió con una estructura delincuencial. Estuvo en cautiverio durante seis años, y en diciembre de 2006, en medio de un combate de la guerrilla con el Ejército Nacional logro escaparse. En todo este proceso de la JEP se declaró como víctima, pero ha preferido mantenerse distante de las audiencias.

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De acuerdo con la magistrada Julieta Lemaitre, en ese entonces el propósito del Estado Mayor de las exFarc, era mantener cautivos a militares, policías, para forzar un intercambio con los guerrilleros presos.

“En 1997 el Gobierno nacional se negaron a liberar a los guerrilleros que estaban en las cárceles, entonces la guerrilla liberó los soldados y policías rasos y se quedaron con los oficiales, como esto no les funcionó en 1998 empezó una discusión interna en la cual se decidió que iban a privar de la libertad a personas de cualquier rama del poder público para presionar el intercambio por guerrilleros presos. Estas fueron órdenes que recibieron de los comandantes”, dijo la magistrada.

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Luego de este contexto, y como continuidad de una audiencia de reconocimiento que se dio en Los Montes de María, el pasado 21 de abril, los comparecientes, Luis Alejandro Cuadro, reconoció de manera público el secuestro de la exministra Consuelo Araujonoguera.

“Reconozco este hecho que realmente nos ha dejado una mancha imborrable como lo he manifestado en otras audiencias. El hecho fue realizado en Patillal hacía la vía a Valledupar, por la compañía Arnold Sandoval, una escuadra doce hombres que estaban en este lugar, ellos tenían el conocimiento de que había un evento en Patilla, y habían personalidades de la vida política”, manifestó Luis Alejandro Cuadro.

“A mí se me informa del secuestro de la exministra a los dos días y luego se le informa a Iván Márquez, él me manifiesta o me orienta que Consuelo va para el canje de prisioneros de guerra o guerrilleros presos, reconozco que esto no tiene explicación o cómo justificarlo, no tengo como decir que cometimos una falla, fue un delito de lesa humanidad, contra una persona muy querida por el pueblo vallenato”.

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De igual manera, y en su turno Uriel Antonio Oviedo Aldana, responsable del secuestro de Fernando Araujo, manifestó que participó en el patrón de canje que mantenía la guerrilla.

“Reconozco el secuestro de Fernando Araujo, como miembro del Estado Mayor Bloque Caribe, también yo fui comandante del Frente 35 que conjuntamente con el Frente 37, al mando de Martín Caballero, quien tenía la orden por parte del secretariado y más directamente por Iván Márquez, el secuestro de Araujo el 4 de diciembre de 2001 en Cartagena, el secuestro lo realizó unidades de los dos frentes. Asumo esa gran responsabilidad del secuestro”, reconoció públicamente, Uriel Antonio Oviedo Aldana.

Ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, través de los magistrados evaluarán si cumplieron con lo estipulado, de ser así pasan a la Sala de Reconocimiento del Tribunal de Paz que les impone una sentencia restaurativa que van de 5 a 8 años, sino van al Tribunal de Ausencia de Reconocimiento, donde enfrentan un juicio tradicional y podrían ser condenados hasta 20 años de cárcel.