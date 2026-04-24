El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 433 del 23 de abril de 2026, con el que nombra al ex alcalde de Medellín y ex candidato presidencial Daniel Quintero Calle como el nuevo superintendente nacional de Salud.

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Esto a pesar de las críticas que han recaído sobre el líder político de izquierda por no tener mayor experiencia en manejar asuntos públicos en materia de salud y por tener cuestionamientos por supuesta corrupción.

La rúbrica del mandatario, que va acompañada de la del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, llega después de varios días de una intensa controversia desde que empezó a sonar el nombre de Quintero Calle para esa entidad de control gubernamental.

Quintero asume en reemplazo de Bernardo Armando Camacho, en medio de un sistema de salud con varias EPS intervenidas, deudas crecientes con hospitales y clínicas, así como tutelas también al alza de los ciudadanos que reclaman servicios o medicamentos.

Pero además llega a una entidad poderosa por varias razones: para el 2026 tiene en su presupuesto más de $562 mil millones y su capacidad sancionatoria y de control sobre EPS en IPS.

Desde el propio Gobierno se han escuchado voces en contra de la llegada del ex mandatario de la capital atlanticense a la Super. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, calificó la designación como un “yerro enorme” y advirtió que Quintero es un “hampón que se robó a Medellín”. Y aseguró que la “lealtad al presidente consiste en decirle la verdad” sobre el daño que este nombramiento le hace al proyecto del Pacto Histórico.

A su vez, la representante independiente Jennifer Pedraza ha cuestionado la falta de idoneidad técnica de Quintero, señalando que nombrar a un exalcalde imputado por corrupción en un cargo de vigilancia es una “afrenta a los pacientes”.

Y el actual representante y senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, cuestionó: “¿Qué supone uno? En plenas elecciones nombran a un politiquero cuestionado y acusado de robarse a Medellín a cargo de la vigilancia. Es el ratón cuidando el queso”.