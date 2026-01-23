El Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social hizo la entrega de siete vehículos de transporte asistencial, -ambulancias-, a hospitales del Cesar, que permitirán mejorar la atención oportuna y la respuesta a emergencias en varios municipios del departamento.

Lea más: Comuna 5 de Valledupar registra su tercer homicidio: hombre es asesinado en el parque del barrio La Nevada

La entrega simbólica fue realizada en la plaza Alfonso López, de Valledupar. Los hospitales en recibir las ambulancias están ubicados en la capital del Cesar, Manaure, Chiriguaná, Bosconia y Pueblo Bello.

La entidad nacional indicó además, que entre el 2022 y 2025, el Cesar ha recibido 38 vehículos y una asignación de $597.212 millones para infraestructura hospitalaria, dotación, equipos básicos de salud y atención de urgencias, incluida la población migrante.

“Con estas acciones se cierran brechas, se reducen tiempos de traslado y se salvan vidas, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso”, destacó el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ver más: Capturaron a presuntos expendedores de estupefacientes en El Paso, Cesar

Por su parte, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, manifestó que las ambulancias serán destinadas para el Hospital Eduardo Arredondo y serán entregadas a los puestos de salud de los corregimientos de Los Venados y Badillo.