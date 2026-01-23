La Policía Nacional ha informado que luego de un trabajo investigativo y de seguimiento, la Seccional de Investigación Criminal, en conjunto con Inteligencia Policial, llevo a cabo una exitosa operación de contención contra el tráfico local de estupefacientes en el municipio de El Paso.

En este sentido, realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura en flagrancia de cinco personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y la incautación de 400 dosis de marihuana, 250 dosis de cocaína, 300 bolsas dosificadoras y elementos para la dosificación del estupefaciente.

Según la Policía, los capturados son conocidos con los alias de ‘Tito’, ‘Yimy’, ‘El Indio’, ‘Pucca’ y ‘La Chacha’, quienes serían los principales dinamizadores de la venta de estupefacientes en inmediaciones de centros educativos y parques infantiles en la población, al igual que en el corregimiento de La Loma.

“De acuerdo con información recolectada los ingresos de esta actividad ingresaban a las rentas ilícitas de la Subestructura “Ferney Antonio López Polo” del GAO Clan del Golfo”, aseguró el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.

Los cinco capturados se encuentran en proceso de judicialización ante un juez penal municipal de control de garantías.