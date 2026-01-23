En la vía que de Chimichagua conduce al corregimiento de Saola, en el sur del Cesar, se registró el choque de dos motocicletas, dejando como resultado a una adulta mayor muerta, su nieta herida y dos hombres lesionados. Este siniestro sucedió el pasado jueves en horas de la noche.

La víctima mortal fue identificada como Elsa Ortiz, de 67 años, quien por varios años vivió en el barrio Sicarare, de Valledupar.

Sobre los hechos se estableció que Ortiz, se desplazaba como parrillera junto con su nieta de entre 8 y 9 años, en una motocicleta, conducida por otra persona. A la altura del sector de ‘La Posa’, otra motocicleta colisionó contra ellos, y todos quedaron tirados en la carretera. La peor parte se la llevó esta mujer, quien falleció en el sitio.

Los dos conductores de la motocicleta sufrieron lesiones, mientras que la menor de edad de nombre María Lucía, se encuentra en delicado estado de salud y piden cadenas de oración.

El caso fue atendido por la Policía Nacional y el inspector de Policía, quienes se encargaron de la inspección técnica del cadáver y determinar la responsabilidad de los hechos.

