Ante las festividades de carnaval en Valledupar, el Hospital Rosario Pumarejo de López declaró Alerta Amarilla en toda su red de servicios, cuya disposición comenzó a regir desde este miércoles 21 de enero de 2026 hasta el 18 de febrero del mismo año.

Esta medida forma parte del Plan de Contingencia Hospitalaria, cumpliendo lo establecido por la Secretaría de Salud Municipal y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUED, que busca fortalecer la capacidad Operativa de la Institución frente al aumento del flujo de personas y los riesgos asociados a eventos masivos.

“Contamos con el talento humano y los insumos médicos necesarios para brindar una respuesta inmediata y de alta calidad ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante los eventos del Carnaval”, afirmó Pedro Mendoza Mieles, Director Técnico de Urgencias.

Con esta alerta, el Hospital estará atento a cualquier caso que se presente por Intoxicaciones alcohólicas o alimentarias, heridas con arma corto punzante o de fuego y traumáticas, que son comunes en esta época de festividades.

Por otra parte, indicaron que disponen de todo el parque automotor —ambulancias— para el traslado de pacientes en todo el departamento y sus alrededores.