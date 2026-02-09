El Hospital Rosario Pumarejo de López, de Valledupar realizó con éxito la primera nefrectomía por laparoscopia en la historia de la institución. Este procedimiento representa un salto cualitativo en la modernización de los servicios quirúrgicos y en la capacidad resolutiva del centro asistencial para el beneficio de la región.

La intervención, consistente en la extracción de un riñón mediante técnicas mínimamente invasivas, fue practicada a un paciente masculino de 40 años. El equipo multidisciplinario estuvo liderado por el doctor, Alejandro Filipo González Oñate, cirujano general y experto en laparoscopia avanzada; el doctor. Luis Carlos Correa, urólogo; y el doctor Mauricio Chinchia, anestesiólogo e intensivista.

oficina de comunicaciones del HRPL/Cortesía

A diferencia de la cirugía abierta tradicional, el uso de tecnología laparoscópica garantizó una mayor precisión quirúrgica, minimizando el dolor postoperatorio y acelerando significativamente la recuperación del paciente.

Alejandro Filipo González Oñate, cirujano general y experto en laparoscopia de la institución, subrayó la trascendencia de este avance. “El paciente fue sometido a una nefrectomía por vía laparoscópica debido a una hidronefrosis crónica no susceptible de manejo médico. Durante las dos horas que duró el procedimiento, realizamos una exploración exhaustiva del espacio retroperitoneal para descartar procesos infecciosos adicionales, asegurando un resultado óptimo”.

Por su parte, el doctor. Luis Carlos Correa, urólogo, detalló los aspectos técnicos de la intervención. “Estamos ante un procedimiento de mínima invasión que marca un precedente en nuestra capacidad quirúrgica. Es la primera vez que el Hospital ejecuta una cirugía de esta naturaleza para resolver patologías complejas, evitando las grandes incisiones y reduciendo riesgos”.

La estabilidad del paciente fue tal que no requirió el uso de cuidados intensivos, confirmando el éxito de la técnica empleada.