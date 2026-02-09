La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal dio a conocer que, según reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, en las próximas horas se prevé el ingreso de un frente frío que podría generar un incremento de lluvias en el departamento del Cesar, incluyendo a la capital, Valledupar.

Leer también: Ideam advierte que lluvias seguirán afectando varios departamentos de Colombia

De acuerdo con los pronósticos, podrían presentarse condiciones climáticas como el aumento en la intensidad de las lluvias, incremento en la velocidad de los vientos, posibilidad de crecientes súbitas en los ríos, arroyos y drenajes naturales, riesgo de inundaciones y deslizamientos en zonas vulnerables.

El IDEAM reiteró que existe Alerta Roja, por crecientes súbitas en la cuenca alta del río Cesar y sus afluentes, por lo que recomiendan a los organismos de socorro y ciudadanía, especial atención a las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo, en el municipio de Valledupar, especialmente en sectores como los corregimientos de Chemesquemena y Vega Arriba. Igualmente, vigilancia en la quebrada La Malena, a la altura del corregimiento de Patillal. Adicional sugiere estar atentos en los municipios de San Juan del Cesar, El Molino y Villanueva, sur de La Guajira.

Asimismo probabilidad de crecientes en la cuenca media del río Cesar, especial atención en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico.

En la cuenca del río Ariguaní, hay probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariguaní y sus afluentes, especialmente para el río Ariguanicito. Se recomienda especial atención en los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Bosconia.

De igual manera, la entidad alertó Alerta Naranja en la cuenca baja del río Cesar, a la altura del municipio de Chimichagua y en el corregimiento Saloa.

Alcaldía de Valledupar y Parte de las ayudas a daminificados en el Cesar.

AFECTACIONES EN CURUMANÍ

En días pasados desde la Alcaldía Municipal de Curumaní reportaron a la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y al Comité interno, que las intensas lluvias habían causado afectaciones en diferentes barrios del área urbana por lo que realizaron un censo, que arrojó 342 familias con daños en sus hogares.

Importante: Autoridades incautan armas blancas a hinchas del Once Caldas en Valledupar

Ante esta situación los afectados recibieron ayudas humanitarias por parte de la administración departamental y municipal, atendiendo la emergencia generada por el frente frío que provocó inundaciones en la población.

“Como respuesta inmediata, se realizó la entrega de colchonetas, kits de alimentos y kits de aseo. El Gobierno del Cesar continúa en el territorio, acompañando a las comunidades y trabajando para mitigar los efectos de la temporada de lluvias”, indicó la jefe de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, Petra Romero.