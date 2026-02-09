En medio de los controles que realizó la Policía Metropolitana de Valledupar, para mantener el orden en la ciudad durante el partido de Alianza FC y Once Caldas, el cual se llevó a cabo en el Estadio Armando Maestre Pavajeau por la quinta jornada de la Liga BetPlay 2026, los uniformados incautaron más de 12 armas blancas, un arma de juguete color negro y estupefacientes como marihuana, evitando así la materialización de conductas contrarias a la ley.

Lea más: Ideam advierte que lluvias seguirán afectando varios departamentos de Colombia

La actividad de prevención se desarrolló mediante el Enlace de Barras, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y personal policial de apoyo, con acompañamiento permanente, registro a personas y vehículos, y controles preventivos a los integrantes de la barra visitante “Holocausto” del equipo Once Caldas, desde su punto de llegada a la ciudad hasta el sector de La Pedregosa, informaron las autoridades.

Policía Nacional

“Estas acciones permitieron neutralizar factores de riesgo asociados a riñas, confrontaciones entre barras y otros comportamientos que pudieran afectar la seguridad y la sana convivencia ciudadana, garantizando el desarrollo pacífico del evento deportivo”, destacaron desde la Policía Metropolitana.

Ver más: En Valledupar investigan la muerte de una mujer que fue hallada con signos de violencia en un balcón

Al final del encuentro deportivo la hinchada del Once Caldas regresó a Manizales.