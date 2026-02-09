Las entidades del Estado que tienen la misión de buscar o facilitar la búsqueda de las personas que desaparecieron a causa del conflicto armado han cumplido con las acciones ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Cementerio Central de Sincelejo.

Le puede interesar: Autoridades incautan armas blancas a hinchas del Once Caldas en Valledupar

Esa fue la principal conclusión de una visita de tres días a la capital sucreña liderada por la magistrada María del Pilar Valencia en compañía de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desparecidas (UBPD), la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Sincelejo, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, así como la fundación de víctimas de desaparición Nydia Érika Bautista.

La magistrada aseguró al término de una mesa técnica que percibe se han cumplido los objetivos de la medida cautelar ordenada sobre el cementerio en busca de respuestas sobre víctimas de desaparición, en especial de Julio César Blanco Vides, cuya hermana, Cléiner Almanza, solicitó esa medida ante la JEP.

Cortesía

“Surgieron interrogantes y diferentes alternativas que pueden ser acciones afirmativas para satisfacción de derechos de las víctimas, no solo para Cléiner y parientes sino en pro de otras víctimas”, aseguró Valencia, quien lleva el Caso 08, que investiga los crímenes cometidos durante el conflicto armado por integrantes de la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros civiles.

Vea aquí: Gobernador de Córdoba aseguró que la emergencia por lluvias ha dejado a más de 120.000 personas damnificadas

En relación con el hermano de Cléiner, y también para buscar a otras víctimas de desaparición, la Fiscalía, que en este caso está representada por el fiscal David Cruz Dáger, ya completó todas las fases de intervención al Cementerio Central, y el resultado fue 50 cuerpos exhumados en una de las manzanas.

Más exhumaciones

En otra de las manzanas se iniciará en el mes de marzo próximo la primera de las dos intervenciones que planea en este 2026 la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Carmelis Arrieta Suárez, coordinadora de esa entidad en el Caribe, informó que entre todas las instituciones hay una colaboración armónica en favor de las personas desaparecidas.

Lea también: Petro acoge el pedido del gobernador de Córdoba y llegará esta tarde del lunes con su gabinete a Montería

“Queremos transmitirles a las víctimas que mantenemos nuestro compromiso con la búsqueda humanitaria extrajudicial”, quien detalló que a mediados de este año habrá una segunda intervención sobre el Cementerio Central.

La Unidad de Búsqueda reporta más de 400 personas desaparecidas por el conflicto en Sincelejo, que pertenece al plan regional de búsqueda Sabanas, San Jorge y Mojana.

Otros aspectos

La visita de la JEP también evidenció que, aunque el Cementerio Central ha registrado un desorden histórico en el registro de archivos y en el orden y construcción de bóvedas, la Alcaldía de Sincelejo ha tenido una buena administración.

Le sugerimos: Samuel Peñates Cortina, el joven chef desaparecido en El Laguito: autoridades siguen en su búsqueda

“Cuando lo consideremos, volveremos a citar estas mesas porque una cosa es proponer y otra es actuar, para que cuando se cierren o archiven estas medidas se siga trabajando de manera articulada. Lo ideal no es que una medida cautelar lleve a trabajar de manera conjunta, sino que desarrollemos el principio de centralidad de las víctimas”, anticipó la magistrada de la JEP.

Valencia cree que la buena práctica de articulación interinstitucional de Sincelejo irradiará a otros cementerios del departamento de Sucre.

En otras noticias: Así puede colaborar desde el Atlántico para las familias damnificadas en Córdoba: conozca los puntos de recolección

En presencia de las entidades, al fondo del Cementerio de Sincelejo y bajo un sol inclemente, Cléiner Almanza les aclaró a las autoridades presentes que, si el cuerpo de su hermano no está entre los exhumados o los que van a exhumar, no descansará hasta encontrarlo y que después de lograrla seguirá luchando por los las familias de otras personas desaparecidas.