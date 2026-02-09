El presidente Gustavo Petro acogió el pedido que al inicio de la noche de ayer domingo 8 de febrero le hizo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, de realizar en este territorio el Consejo de Ministros.

Leer también: Consejo Nacional de Gestión del Riesgo pidió a Petro decretar emergencia económica por crisis de lluvias

A través de su cuenta de X el mandatario de los cordobeses le dijo al mandatario de los colombianos “que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real. Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional, respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños”.

Ante esto se conoció que el presidente Petro ya citó a todos los ministros y otros miembros de su gabinete a las 3:00 de la tarde de este lunes en el Comando Aéreo de Transporte Militar - Camilo Daza (CATAM). De allí partirán para Montería que es uno de los 24 municipios de Córdoba afectados por las inundaciones.

Arriban a Córdoba más tractomulas con alimentos por parte de la Ungrd

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) envió más ayudas humanitarias al departamento de Córdoba para atender a las miles de familias que están damnificadas por cuenta de las lluvias intensas que han provocado los dos frentes fríos.

Importante: Ideam advierte que lluvias seguirán afectando varios departamentos de Colombia

En la mañana de este lunes 9 de febrero arribó a la ciudad de Montería, para descargar en el Centro de Convenciones, una tractomula cargada con más ayudas humanitarias. Es el quinto camión de carga pesada que llega a este departamento en medio de la grave emergencia que afrontan.

Son en total, de momento, 232 toneladas de ayudas.

Adicional a ello, en la tarde de ayer domingo 8 de febrero llegaron 1.500 colchonetas que también envió la Ungrd para apoyar a familias evacuadas y alojamientos temporales.

La distribución de todas estas ayudas las realizan de manera coordinada con el PMU departamental y las autoridades locales en los municipios afectados