En el marco del proceso de intervención, el Hospital Rosario Pumarejo de López recibió la visita del Ministerio de Salud y Protección Social para evaluar los avances en la prestación de servicios y en los ámbitos asistencial, administrativo y financiero.

Recientemente sobre el Hospital Rosario Pumarejo de López se han generado cuestionamientos por la administración que le ha dado el nuevo agente interventor, entre estas la formalización de empleos de varios trabajadores.

Por esta situación, la entidad recibió la visita del Ministerio de Salud y Protección Social, dentro de un seguimiento integral a los procesos que actualmente se desarrollan en cuanto a la prestación de los servicios de salud, como en los ámbitos asistencial, administrativo y financiero.

Ante los diferentes medios de comunicación, el Agente Especial Interventor del hospital, Anselmo José Hoyos, manifestó que el balance de esta visita fue positivo y resaltó que el HRPL se encuentra entre las instituciones que presentan mejores condiciones de atención en la región.

“El hospital ha mantenido una política de puertas abiertas. Aquí estamos trabajando con transparencia, no hay negociados, no hay desfalcos ni situaciones irregulares como algunas versiones malintencionadas que se rumoran en la calle. Si alguien tiene algo que denunciar, lo invito a que lo haga ante las autoridades competentes”, señaló el Agente Especial.

El directivo precisó que, a pesar de llevar menos de dos meses al frente de la intervención, ha sido objeto de ataques de carácter político, los cuales afirmó que no corresponden a la realidad institucional. “Tenemos la certeza de que las cosas se están haciendo bien. La información que ha circulado a nivel nacional distorsiona completamente la realidad de lo que hoy es el hospital”, enfatizó.

Asimismo, reiteró que el objetivo principal de esta intervención es entregar un hospital viable, sostenible y fortalecido a futuro, garantizando mejores servicios para la comunidad. “Trabajamos para que el servicio sea cada día mejor y para recuperar la confianza de la ciudadanía”, afirmó.

Frente al llamado realizado por la Asamblea Departamental del Cesar, manifestó que está dispuesto a asistir cuando sea invitado a presentar un informe de gestión, aclarando que no acudirá a espacios de control político. “Si la invitación es para rendir un informe, con gusto asistiré”, puntualizó.

Además, fue enfático en señalar que este ha sido un tema prioritario y que nunca se ha cerrado el diálogo al respecto. Explicó que actualmente existen 75 trabajadores formalizados, con el fin de que continúen dentro del proceso de formalización, garantizando así responsabilidad y sostenibilidad financiera para la institución.

No obstante, aclaró que no sería responsable incluir un mayor número de trabajadores sin contar con el respaldo presupuestal necesario. “La formalización requiere de un estudio profundo y técnico, que permita determinar año a año cuántas personas pueden ser incorporadas a la nómina, sin poner en riesgo la estabilidad financiera del hospital”, precisó.