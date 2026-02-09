El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, anunció la evacuación preventiva de los barrios La Esperanza, Manuel Jiménez y Aurora ante la inminente llegada de las aguas que vienen desde el sector de La Caimanera y que ya se están acercando a esta zona, lo que podría generar inundaciones.

El mandatario hizo presencia en el sector y fue enfático al reiterarles a los habitantes de estas comunidades que por encima de cualquier bien material está la vida.

“Entendemos sus preocupaciones, sabemos lo que significa dejar sus hogares, pero estamos enfrentando una situación provocada por la fuerza de la naturaleza. Primero está la vida; lo material lo recuperamos entre todos”, expresó el burgomaestre.

alcaldía de Montería/Cortesía

La situación se ha tornado crítica debido al rompimiento registrado en el sector de Las Palomas, lo que permitió el ingreso de un gran volumen de agua que hoy permanece represada en las comunas 1 y 2. Aunque el río Sinú ha venido descendiendo lentamente, las autoridades advierten que el mayor riesgo en este momento no es el cauce principal, sino las aguas acumuladas que buscan salida.

“Esto no es un juego. El agua está ahí y no la podemos controlar. Tenemos que prepararnos ante cualquier eventualidad para poder evacuar sin contratiempos. Estamos a tiempo de hacer una evacuación organizada”, señaló el alcalde.

Expertos hidráulicos, según el alcalde, han calificado este fenómeno como un evento inédito, lo que obliga a redoblar esfuerzos técnicos para conducir y drenar el caudal que ingresó por Las Palomas, mientras se protege la integridad de las comunidades.

El llamado es claro: mantener la calma, atender las recomendaciones oficiales y prepararse de manera preventiva.

“Estoy seguro de que juntos vamos a salir de esto”, concluyó Kerguelén García.