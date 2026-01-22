El Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, CCMV, fue terminado por la Gobernación del Cesar, estando en la actualidad en la fase de algunas correcciones, no obstante, presenta una terminación superior al 98 %.

Sin embargo, para su puesta en funcionamiento se necesita una carga eléctrica considerable por la magnitud de los equipos y locaciones con que cuenta, para lo cual el ejecutor hizo con anterioridad debida la solicitud al prestador Afinia, empresa que ha argumentado algunas dificultades para conducir el total de la energía requerida para el funcionamiento de la obra.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre Jaraba, el proyecto cuenta con factibilidad de conexión expedida por Afinia desde el 2022 para una carga inicial de 2.000 KVA, potencia aparente para medir la capacidad de red que necesita para funcionar.

“Esa factibilidad tiene valor jurídico real y es la prueba de que la demanda que requiere el proyecto no es improvisada ni sobreviniente (no fuimos ayer a pedir la carga). Cuando se expide esa factibilidad, Afinia acepta anticipadamente que esa carga era razonable y previsible, y demuestra que había conocimiento previo del operador y que este debe planear sus inversiones basadas en, no solamente la carga que requiere el proyecto, sino no la ciudad. Hoy hay muchos proyectos inmobiliarios en la misma situación, la red está sobrecargada, saturada”, explicó el secretario de Infraestructura.

Según la factibilidad, la conexión final está condicionada a la puesta en operación de la Subestación Nueva Guatapurí, de acuerdo al Plan de Inversión cuyo horizonte de tiempo va de 2022 a 2026. Sin embargo, Afinia ha planteado que para conducir la energía desde la nueva subestación, ubicada en la margen derecha del río Guatapurí, debe solucionar el tendido de redes desde la subestación hasta la red local, lo que implica el paso de redes por un predio contiguo a esta.

Ante esta situación, la administración departamental ha mostrado alternativas que consisten en la construcción en el corto plazo de una vía conexa incluida en el proyecto Avenida El Río o gestionar ante la empresa DPA la autorización para que Afinia realice el tendido de redes y cumplir con la demanda de servicio requerida, no solo para el CCMV, sino para todos los proyectos de iniciativa pública y privada de la ciudad.

Jorge Rivero, gerente de Afinia en el Cesar, también explicó el CCMV solicitó un punto de conexión para dicho escenario, en el 2022, para lo cual la empresa asignó una factibilidad condicionada debido a que el sitio de la obra no cuenta con la capacidad solicitada.

“Esta factibilidad condicionada era por la construcción de la subestación que está realizando la empresa dentro de su plan de inversiones entre el año 2025-2029, esa subestación eléctrica, debe estar en este año 2026. El CCMV es un proyecto de gran magnitud e importancia en el departamento, y se le ha hecho un acompañamiento formal tanto a la Gobernación como al contratista de la obra eléctrica y al interventor garantizando todas las condiciones técnicas”, indicó Jorge Rivero.

Subrayó además que la nueva subestación Guatapurí permitirá a Valledupar atender todas las cargas que están hacía el norte de la ciudad, “tenemos este año para construirla y a la Gobernación le hemos dicho que la carga que necesitan entrará en funcionamiento en este 2026, ese es el propósito de Afinia de garantizar y tener como usuario este suministro eléctrico”, expresó el gerente de la empresa de energía, sin especificar fecha de entrega.