En el municipio de Aguachica, sur del Cesar, fue modernizado el barrio La Unión, con la pavimentación de la calle séptima entre carreras 27A a la 30, donde los habitantes esperaron más de 40 años, para dejar de transitar entre piedras y arena. La gestión fue realizada por la administración de la alcaldesa Greisy Roqueme, con recursos propios de la Alcaldía Municipal.

Para el acto de entrega de la obra, estuvo la presencia del alcalde encargado Isaac Holguín Felizzola, junto al Gabinete Municipal. Durante la jornada, los habitantes del barrio expresaron su agradecimiento por el respaldo institucional y la voluntad política que hicieron posible la ejecución de los trabajos.

Alcaldía de Aguachica/Cortesía En el corregimiento La Loma de Corredor fue inaugurada la remodelación de la cancha múltiple para el disfrute de toda la ciudadanía.

Previo a la pavimentación, el Gobierno municipal ejecutó trabajos de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado, que incluyeron excavaciones manuales y mecánicas, retiro e instalación de tuberías, conformación y compactación de rellenos seleccionados, así como la construcción y adecuación de cajas de inspección y la correcta disposición de materiales sobrantes.

De manera complementaria, se adelantaron las labores de pavimentación, que comprendieron la conformación de la vía y la limpieza general del sector, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la durabilidad de la obra.

De igual manera, en el corregimiento La Loma de Corredor fue inaugurada la remodelación de la cancha múltiple para el disfrute de toda la ciudadanía.

“Nos complace entregar este escenario para que se convierta en un espacio de esparcimiento, integración y alegría para todos los habitantes de Loma de Corredor. La alcaldesa Greisy Roqueme mantiene un firme compromiso con el desarrollo del sector urbano y rural del municipio”, expresó el alcalde (e) Isaac Holguín Felizzola durante su intervención.

Las obras ejecutadas estuvieron orientadas al mejoramiento integral de los espacios deportivos y recreativos, e incluyeron la pintura y demarcación de la cancha múltiple con materiales de alta resistencia, la adecuación y mantenimiento de graderías, andenes perimetrales y zonas blandas, así como el mantenimiento y pintura de juegos infantiles y pórticos funcionales, utilizando recubrimientos anticorrosivos para garantizar su durabilidad.

respaldo a nuestro corregimiento”, manifestó José Alfonso Ramos, habitante del sector, resaltando el significado de la obra para una población que históricamente había sido olvidada.

Adicionalmente, se adelantaron labores de aseo general y se realizaron intervenciones en el sistema eléctrico y de alumbrado, que incluyeron el mantenimiento y reinstalación de postes, el suministro e instalación de luminarias para áreas exteriores y la cancha, así como la adecuación del sistema eléctrico con tablero de control, garantizando condiciones óptimas de funcionalidad, seguridad y uso para la comunidad del corregimiento.