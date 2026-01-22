Un hombre y una mujer, quienes viajaban procedentes de Bogotá, sufrieron un accidente de tránsito a la altura del puente San Pedro, jurisdicción de Curumaní, departamento del Cesar.

El siniestro vial se registró este jueves 22 de enero, cuando los involucrados se desplazaban en una motocicleta, y quien hacía de conductor, al parecer, intentó adelantar una tractomula e invadió el carril contrario. En la maniobra se encontró de frente a otro vehículo de carga pesada y al intentar girar de manera rápida chocó contra una volqueta, conducida por un hombre de 28 años que resultó ileso.

De los ocupantes de la motocicleta, el conductor murió en el sitio. Su cuerpo sin vida quedó sobre el pavimento, mientras que su acompañante, una menor de edad de 16 años, quedó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Municipal de Curumaní. El diagnóstico es que sufrió fractura en el antebrazo y rodilla izquierda.

Al presentarse el siniestro, conductores, en su mayoría de tractomula intentaron ayudar a los involucrados, pero verificaron que el hombre estaba sin vida, por tanto llamaron a ambulancias que socorrieron a la menor de edad, que lloraba de manera desconsolada pidiendo que la ayudaran. “Ayúdenme por favor”.

Finalmente, unidades de tránsito de la Policía Nacional realizaron la inspección técnica del cadáver y restablecieron la circulación de vehículos en el sector, el cual es una vía nacional ya que es el trayecto que conduce al interior del país con la región Caribe.

