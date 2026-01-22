Consolidada como el principal destino turístico de Colombia y referente indiscutible en Sudamérica, Cartagena de Indias hace presencia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026.

Este evento que abre el calendario mundial de ferias especializadas, convierte a Madrid en el epicentro global para los profesionales del sector y marca la hoja de ruta para las tendencias del mercado en el nuevo año.

La participación de la ciudad se da en un momento coyuntural de auge para el turismo colombiano, destacando una potente articulación institucional. Cartagena participa de la mano de ProColombia, integrando una delegación de alto nivel liderada por la alcaldía Mayor de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, y el Cartagena Convention Bureau.

La agenda en Madrid trasciende la exhibición en el recinto ferial IFEMA.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, sostuvo que llegaron a Madrid con una visión clara de expansión y cooperación. “Iniciamos nuestra agenda con un balance muy positivo tras sostener nuestro primer gran encuentro con ProColombia en el marco de la jornada ‘Encuentro Empresarial España - Colombia: Oportunidad de Negocio en el Caribe Colombiano’. Este espacio, articulado junto a la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y la Embajada de Colombia en España, nos permite, previo al inicio de la feria, presentar a Cartagena no solo como destino vacacional, sino como un polo de inversión y desarrollo empresarial estratégico para el mercado europeo”.

Cartagena llegó a FITUR con la delegación más numerosa del país, compuesta por 18 empresarios que representan lo mejor de la cadena de valor turística de la ciudad. Este grupo, conformado por operadores turísticos, establecimientos de alojamiento y entidades de promoción, tiene la misión de atender la exigente demanda actual, presentando una oferta renovada en segmentos de turismo vacacional, religioso, deportivo, MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) y experiencias de lujo.