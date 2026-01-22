La transformación de Chambacú ya no es una promesa, es una realidad que avanza en varios frentes de manera simultánea. Al histórico megaproyecto del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú y a la construcción del hangar para coches eléctricos, se suma la rehabilitación de la malla vial del sector, incluida dentro del programa Vías para la Felicidad.

La Secretaría de Infraestructura Distrital ejecuta la reconstrucción de los tramos más críticos de la zona, donde el deterioro del pavimento afectaba seriamente la movilidad vehicular, generando congestiones y riesgos para conductores y peatones. Esta intervención permitirá mejorar la circulación en un punto neurálgico de la ciudad, cercano al Centro Histórico y a importantes zonas de comercio.

La obra contempla la intervención de 4.024 metros cuadrados de malla vial, mediante la rehabilitación de placas de pavimento en mal estado y la construcción del nuevo carril de incorporación, conocido como el tercer carril, que facilitará los movimientos vehiculares y optimizará la conexión con las vías aledañas.

Así las cosas, Chambacú consolida su proceso de renovación urbana integral. Donde antes hubo abandono, deterioro y caos vial, hoy avanza, gracias a la iniciativa del alcalde Dumek Turbay Paz, una intervención planificada que articula deporte, movilidad, sostenibilidad y espacio público.