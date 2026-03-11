La ciudad de Bogotá alcanzó más de 4,7 millones de metros cuadrados intervenidos en la malla vial, ciclorrutas y espacio público desde el inicio de la actual administración distrital, de acuerdo con el más reciente balance entregado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Dentro de este total, el programa conocido como Equipo Tapahuecos ya superó el millón de metros cuadrados de vías reparadas en distintos sectores de la capital. El anuncio se dio durante una jornada de verificación nocturna realizada en el sur de la ciudad.

Asimismo, la revisión técnica tuvo lugar en la avenida Primero de Mayo, entre las calles 51 A Sur y 43B Sur, donde se adelantaban trabajos de reposición de carpeta asfáltica. En ese punto, el director del IDU, Orlando Molano, informó que el programa suma 1.029.759 metros cuadrados intervenidos desde que empezó a operar en octubre de 2024.

“Estamos acompañando al Equipo Tapahuecos; más de 1200 personas que trabajan de noche conservando la malla vial de la ciudad. Ya completamos 1 millón de metros cuadrados intervenidos solo por el equipo Tapahuecos. Esto hace parte de los más de 4 700 000 m2 realizados entre el IDU, la Unidad de Mantenimiento Vial y los Fondos de Desarrollo Local, con lo que mejoramos la movilidad, la seguridad, pero, sobre todo, la calidad de vida de los bogotanos”, expresó Orlando Molano.

Según las cifras distritales, desde el inicio del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán se han ejecutado intervenciones en 4.707.217 metros cuadrados de infraestructura vial y espacio público en la ciudad.

De ese total, los Fondos de Desarrollo Local han adelantado obras de conservación en 600.590 metros cuadrados. La Unidad de Mantenimiento Vial, por su parte, registra 1.308.165 metros cuadrados intervenidos, mientras que el IDU reporta 2.798.462 metros cuadrados atendidos.

Por otro lado, el Equipo Tapahuecos representa cerca del 23 % de las intervenciones realizadas por el Distrito en la malla vial durante este periodo. El programa completa un año y cuatro meses de operación y desarrolla principalmente labores nocturnas de mantenimiento.

Entre las actividades que realiza el equipo se encuentran la reposición de asfalto, el sellado de huecos y otras intervenciones puntuales para mejorar las condiciones de tránsito en diferentes corredores de la ciudad.

De acuerdo con el IDU, las labores del programa se han desarrollado en todas las localidades de Bogotá e incluyen trabajos en vías principales priorizadas dentro del plan de mantenimiento.

Asimismo, entre los corredores intervenidos se encuentran la avenida Boyacá, con 34.416 metros cuadrados; la avenida Villavicencio, con 5.355 metros cuadrados; y la Autopista Norte, donde se han reparado 28.103 metros cuadrados.

También se reportan trabajos en la avenida Calle 13 con 26.276 metros cuadrados, la carrera Séptima con 119.618 metros cuadrados y la Autopista al Llano con 16.604 metros cuadrados.

El listado incluye además intervenciones en la calle 53 (11.788 metros cuadrados), la avenida Circunvalar (9.610 metros cuadrados), la carrera 50 (10.803 metros cuadrados), la avenida La Esperanza (11.914 metros cuadrados) y la calle 127 (38.437 metros cuadrados).

Estas acciones se complementan con los trabajos de otros equipos de mantenimiento que operan durante el día en diferentes sectores de la capital, enfocados en la recuperación de la infraestructura vial.

Autoridades inspeccionaron obras viales durante jornada nocturna

El balance del programa fue presentado durante una jornada de verificación realizada en la noche del lunes 9 de marzo, que incluyó visitas a varios puntos de la ciudad con la participación de equipos técnicos del IDU y otras entidades distritales.

Asimismo, en la primera parte del recorrido, funcionarios inspeccionaron el estado del alumbrado público en la avenida Rojas, ubicada en la localidad de Fontibón. En esta actividad participaron delegados de la Secretaría de Ambiente, Aguas de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

Posteriormente, el equipo se desplazó hacia el sur de Bogotá para revisar los trabajos que se desarrollaban en la avenida Primero de Mayo, donde el Equipo Tapahuecos adelantaba labores de reposición de asfalto.

Para estas tareas se utilizaron equipos especializados, entre ellos dos fresadoras para retirar el pavimento deteriorado, dos minicargadores para el manejo de materiales, dos terminadoras de asfalto para la colocación de la nueva capa y dos vibrocompactadores encargados de garantizar la compactación del material.

Finalmente, la operación también contó con el apoyo de dos carrotanques y otros equipos utilizados en procesos de mantenimiento vial. Según el IDU, este tipo de intervenciones se realiza principalmente en horarios nocturnos con el objetivo de disminuir el impacto en la movilidad mientras se ejecutan las obras.