Luego de conocerse que el congresista Modesto Aguilera fue condenado a 102 meses (8 años y 6 meses) de prisión tras ser hallado culpable del delito de acto sexual violento, el político se pronunció, anunciando que apelará la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Leer también: Congresista Modesto Aguilera fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel por acto sexual violento

“He sido notificado por la Corte Suprema de Justicia de una decisión en primera instancia en la que se me declara responsable del delito de acto sexual violento. Decisión que respeto, pero no comparto”, se lee en el comunicado del congresista.

Y se añade: “Por esta razón, ejerceré los recursos legales correspondientes y presentaré la apelación ante la instancia competente con el propósito de demostrar mi inocencia. Confío plenamente que en el curso del proceso y dentro de las garantías del debido proceso, se esclarecerán los hechos. Continuaré defendiendo mi honor, mi nombre y mi integridad con las pruebas que reposan en el expediente y que demuestran que nunca estuve en el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos. Tengo la convicción de que la verdad prevalecerá”.

Por su parte, en el fallo del alto tribunal sobre la decisión se lee: “NEGAR al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria, conforme con las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo”.

Por esto se librará orden de captura en su contra para que cumpla la pena determinada en esta medida. Además, Modesto Aguilera no podrá ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.

Los hechos

El fallo se emite seis años después de haber ocurrido los hechos, que según la denuncia, se remontan a octubre de 2020, en Barranquilla, cuando la víctima tenía 18 años de edad.

Importante: Indígenas asesinados en la Sierra Nevada de Santa Marta, la masacre 26 en Colombia en lo que va de año

En su momento, la víctima denunció que un primo suyo, cercano a Aguilera, la invitó a una reunión política para jóvenes organizada en un hotel. Posteriormente, el congresista realizó el acto sexual violento en el interior de una de las habitaciones.

“Al momento de cerrar la puerta, lo primero que hace es abalanzarse sobre mí (...) No sé qué pasaba por su mente(...), ¿yo qué podía hacer? Como vuelvo y le digo, ¿qué hacía?, para dónde cogía yo sin plata en el bolsillo”, relató la víctima. En ese entonces la mujer acusó a su primo de estar conspirando con Aguilera.

Precisamente por esto, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que indague si sobre el primo de la víctima pesa una responsabilidad penal.