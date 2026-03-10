El congresista Modesto Aguilera fue condenado a 102 meses (8 años y 6 meses) de prisión tras ser hallado culpable del delito de acto sexual violento, según confirmó la Corte Suprema en su decisión.

En el fallo del alto tribunal se lee: “NEGAR al condenado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria, conforme con las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo”. Por esto se librará orden de captura en su contra para que cumpla la pena determinada en esta medida.

Además Modesto Aguilera no podrá ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.

De acuerdo con el fallo, Modesto Aguilera deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2020 “por concepto de perjuicios morales”.

Los hechos

El fallo se emite seis años después de haber ocurrido los hechos, que según la denuncia, se remontan a octubre de 2020, en Barranquilla, cuando la víctima tenía 18 años de edad.

En su momento, la víctima denunció que un primo suyo, cercano a Aguilera, la invitó a una reunión política para jóvenes organizada en un hotel. Posteriormente, el congresista realizó el acto sexual violento en el interior de una de las habitaciones.

“Al momento de cerrar la puerta, lo primero que hace es abalanzarse sobre mí (...) No sé qué pasaba por su mente(...), ¿yo qué podía hacer? Como vuelvo y le digo, ¿qué hacía?, para dónde cogía yo sin plata en el bolsillo”, relató la víctima. En ese entonces la mujer acusó a su primo de estar conspirado con Aguilera.

Precisamente por esto, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para que indage si sobre el primo de la víctima pesa una responsabilidad penal.