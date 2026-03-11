Este martes 10 de marzo el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) confirmó el brote de influenza aviar en el departamento del Meta. La entidad explicó que la población afectada corresponde a aves de traspatio ubicadas en un predio del municipio de Puerto Concordia.

Tras el hallazgo, el ICA aplicó los protocolos establecidos dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sanitaria y la ejecución de las medidas establecidas en el Plan Nacional de Contingencia para influenza aviar.

“Estas acciones están orientadas a la contención, erradicación y mitigación del riesgo de dispersión del virus en la región. Este brote es el primero que el ICA identifica en el presente año.”, indican la entidad.

Ante la contingencia, el ICA dispuso el despliegue en la región de un equipo técnico especializado, conformado por profesionales en epidemiología veterinaria, sanidad aviar y extensión agropecuaria, quienes actualmente lideran las actividades de investigación epidemiológica, toma de muestras, seguimiento a predios en riesgo y acompañamiento técnico a los productores avícolas del departamento.

Vale destacar que estas actividades se desarrollan en articulación con autoridades locales, gremios del sector avícola y demás actores del sistema sanitario, con el propósito de mitigar la propagación del virus, proteger el estatus sanitario del país y salvaguardar la producción avícola nacional.

Además, el ICA señaló que conforme a los estándares internacionales de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la detección de este evento en aves de traspatio no compromete la condición sanitaria de Colombia, por lo que, el país mantiene su autodeclaración como territorio libre de Influenza Aviar Altamente Patógena.

Finalmente, la entidad indica que el brote no representa riesgo para la producción y no se compromete el consumo de huevo y carne de pollo en Colombia.