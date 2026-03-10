Durante la jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo, el ministro Armando Benedetti denunció que en Córdoba un funcionario de la Registraduría le estuvo pidiendo 100 millones de pesos a una excandidata al Senado de ese departamento a cambio de 1.000 votos.

“Hay un hecho bastante grave y determinante que marca de forma sombría, fea y oscura el día de las elecciones de hoy. Al registrador de Córdoba, ya hay una grabación donde le están ofreciendo y está aceptando 100 millones de pesos por mil votos. Ya ahoritica más tarde se entregarán las grabaciones a la Fiscalía General de la Nación”, expresó el ministro Benedetti el domingo en sus redes sociales.

La denuncia a la que se refiere el jefe de Cartera es a través de una denuncia de la candidata cordobesa a Senado Ana Cristina Muñoz (Frente Amplio Unitario).

Sin embargo, este martes 10 de marzo se pudo conocer que el hombre denunciado no es registrador, según un informe de El Tiempo.

El medio nacional señaló que en comunicación con la excandidata Muñoz esta aseguró que ya fue contactada por el CTI de la Fiscalía y que ya interpuso dos denuncias ante la entidad.

“Yo tengo una grabación y fotos de las reuniones en las que me citó para pedirme plata a cambio de votos”.

“Una vez realicé la denuncia pública el 8 de marzo, los votos no aparecieron en el conteo”, agregó Muñoz. El Tiempo añadió que la denuncia ya aparece en el Sistema Penal de la Fiscalía por el delito de tráfico de votos.

El diario bogotano aseveró que el hombre en cuestión es un funcionario que fue contratado del 3 al 12 de marzo como supernumerario de la Registraduría y que no es un registrador. Es decir, forma parte de un grupo de logística contratado por la entidad a nivel nacional para la jornada electoral.