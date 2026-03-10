Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ocho de ellas se eligieron representantes a la Cámara en los departamentos de Córdoba, Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre.

De estos territorios el de Bolívar es el que más mujeres escogió en la contienda. En total fueron electas tres: Yolanda Wong Baldiris, del Partido Liberal; Juliana Aray Franco y María Camila Salas, del Partido Conservador.

Cortesía

Esta última es cuñada del gobernador Yamil Arana Padauí, mientras que Juliana Aray repite en la corporación.

Junto a ellas fueron electos también representantes José Ricardo ‘Jocho’ Ardila Pinedo, del Centro Democrático, y quien contó con el apoyo de muchos alcaldes municipales; Andrés Montes Celedón, del Partido Conservador, y Amaury Julio Pérez, del Pacto Histórico.

Cortesía

Córdoba

En el departamento de Córdoba se eligió representante Marta Ruiz Solera, por el movimiento Primero Córdoba-Colombia Renaciente, quien es la esposa del exgobernador Orlando Benítez Mora y logró cerca de 100 mil votos .

Harán equipo con ella para jalonar el desarrollo de este departamento desde el Congreso Juan David Rangel Yánez, del partido Primero Córdoba, quien alcanzó 124.883 votos; José Luis Abdala Olivera, por Cambio Radical; Nicolás Antonio Barguil Cubillos, del Partido Conservador, y Luis Fernando Ballesteros Meza, del Pacto Histórico.

Este último es el hijo de la madre comunitaria Denis Meza, y logró cerca de 170 mil votos en las elecciones del domingo.

El dirigente Ballesteros, que creció en una de las calles polvorientas del popular barrio La Granja, de la ciudad de Montería, se consolida ahora como una gran fuerza política de las bases.

Su trabajo político venía desde hacía varios años, tanto que en 2023 aspiró a la Alcaldía de Montería y para dar el salto al Congreso se midió en una consulta en la que logró 46 mil votos.

Es la primera vez que un movimiento alternativo independiente logra curul en Córdoba, un departamento netamente de partidos tradicionales.

Cortesía Juan Rangel, Jorge Abdala, Luis Fernando Ballesteros, Nicolás Barguil y Marta Ruiz.

Cesar

El Cesar también eligió a una mujer como representante. Se trata de Alexandra Pineda Ortiz, del Pacto Histórico, que con su lista cerrada logró 91.377 votos.

Junto a ella fueron electos otros tres representantes: Alfredo Ape Cuello Baute, del Partido Conservador, quien llega por cuarta vez a la Cámara; Carlos Gumercindo De la Peña Durán, del Partido de la U; y Mello Castro González, del Partido Liberal.

Cortesía

Magdalena

En el Magdalena fueron elegidas las mujeres Kelyn Johana González Duarte, por el Partido Liberal, y Elizabeth Sabina Molina Campo, por la Coalición Demócrata Amplia por la Paz.

Además de Chadán Francisco Rosado Taylor, del Centro Democrático; José Felipe Hernández Polo, del Pacto Histórico, y Franklin del Cristo Lozano De la Ossa, por el Partido Conservador.

Sucre

Por último, los sucreños reeligieron como su representante a Milene Jarava Díaz, por el Partido de la U. Es su tercer período legislativo.

Además de Pedro Paternina Gulfo, del Partido Liberal, y Alejandro De la Ossa Lacayo, del Partido Político La Fuerza. El primero no solo fue diputado del departamento, sino que viene de una casa política en tanto que su padre, el recién fallecido Jesús Paternina Samur, fue alcalde de Sincelejo y diputado de Sucre; y De la Ossa es primera vez que se lanza a la arena política.

Cortesía

La Guajira

En La Guajira fueron electos representantes Jorge Armando Figueroa Angarita, del Partido de la U; y Juan Loreto Gómez Soto, del Conservador. El tercer partido más votado fue el Pacto Histórico con 41.828 votos, pero los números no le alcanzaron para conseguir una curul.