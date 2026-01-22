Una verdadera tragedia enluta a los habitantes del municipio de Manatí, esto luego de que un menor de tan solo 1 año y 4 meses de edad, falleciera tras morder, al parecer, un cable eléctrico cuándo se encontraba en su vivienda.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, los hechos ocurrieron a eso de las 10:10 de la mañana de este jueves 22 de enero en el barrio Buenos Aires.

Según el testimonio de un familiar, el pequeño Aarón Mercado Orozco, presuntamente habría tenido contacto con una línea eléctrica, lo que le ocasionó una potente descarga eléctrica.

Los allegados, al percatarse de lo ocurrido, lo auxiliaron y lo trasladaron rápidamente hasta el Hospital de Manatí, donde desafortunadamente ingresó sin signos vitales, según un médico de turno que lo valoró, diagnosticándole muerte súbita.

Es de anotar que, oficiales de la Policía Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, adelantan las labores correspondientes para verificar y esclarecer las circunstancias en las que se presentó este lamentable hecho.

El Departamento de Policía Atlántico expresa su solidaridad con la familia del menor e invita a la ciudadanía a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de lo ocurrido, a través de la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.