Una violenta acción sicarial en el barrio Mundo Feliz, del municipio de Galapa, dejó a un joven de 20 años y a su madre, de 45, al borde de la muerte, luego de ser atacados a bala en plena calle.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:45 p. m. del pasado miercoles 21 de enero, en la parte externa de una vivienda ubicada en la carrera 45 con calle 22, cuando Iván Marrugo Cuello, conocido con el alias de ‘Messi’, y su madre, Cecilia Rosa Cuello Gaviria, dialogaban tranquilamente. De manera sorpresiva, un hombre que se movilizaba a pie se acercó y disparó contra ambos, desatando el caos en el barrio.

Marrugo Cuello recibió tres impactos de bala en la espalda, mientras que su madre fue alcanzada por un disparo en el pecho, con orificio de entrada y salida, generando compromiso pulmonar inmediato.

Los vecinos, consternados, ayudaron a trasladarlos de urgencia al Hospital de Galapa, donde recibieron los primeros auxilios, pero debido a la gravedad de sus heridas, ambos fueron remitidos a la Clínica Reina Catalina, en Baranoa.

Según labores de inteligencia del CTI de la Fiscalía, Iván Marrugo estaría vinculado al tráfico de estupefacientes en el barrio Mundo Feliz, presuntamente al servicio de alias ‘Israel’, integrante del grupo delincuencial ‘Los Costeños’.

Por su parte, las autoridades identificaron al presunto autor del atentado como un hombre conocido con el alias ‘Carepan’, señalado de pertenecer al grupo rival ‘Los Pepes’.

Este hecho, según las investigaciones, se enmarca en la disputa violenta que mantiene enfrentados a ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ en varios municipios del Atlántico, un conflicto que ha dejado un rastro de víctimas y temor entre la comunidad.

Las autoridades continúan adelantando operativos y entrevistas para capturar al agresor y esclarecer los móviles del ataque.