Un homicidio con arma de fuego se registró en la noche del pasado miercoles 21 de enero en el barrio San Antonio, municipio de Soledad, donde un hombre fue asesinado a tiros frente a un centro asistencial, en un hecho que es investigado por las autoridades judiciales.

La víctima fue identificada como Leonardo David Sánchez Zea, de 33 años, quien se encontraba en la parte externa de la IPS Novasalud Caribe cuando fue sorprendido por un sujeto que llegó a pie y, sin mediar palabra, le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo tendido sobre la vía pública. El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Según informaron suministrada por las autoridades, familiares del occiso, Sánchez Zea, se desempeñaba desde hace varios años como cobradiario y, en las últimas dos semanas, venía realizando labores de cobro en la ruta de un hombre conocido con el alias de Cachaco Daniel.

Las primeras indagaciones señalan que, tras cometer el crimen, el agresor se llevó el bolso que portaba la víctima, en el cual transportaba talonarios de cobro identificados con el nombre “Inversiones 2T”, lo que ha llevado a las autoridades a analizar si el homicidio estaría relacionado con su actividad laboral.

Al sitio acudieron uniformados de la Policía Metropolitana, quienes acordonaron la escena y realizaron los actos urgentes.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, que adelanta las labores para esclarecer los móviles del crimen, identificar al responsable y determinar si se trató de un homicidio selectivo o un hecho asociado a hurto.

De acuerdo con los registros oficiales, la víctima no presentaba antecedentes judiciales en el sistema SPOA.