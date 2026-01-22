En el marco del fortalecimiento de las acciones operativas y preventivas para frenar el contrabando y el comercio ilícito, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la DIAN y la Fiscalía General de la Nación, asestó un fuerte golpe a las redes que operan en la capital del Atlántico.

Dicho golpe dio como resultado la captura de dos personas y la incautación de un lote de medicamentos que no cumplía los requisitos legales para su comercialización.

Tras diligencias de registro y allanamiento en la zona céntrica de la ciudad, en tres locales que funcionaban como bodegas y puntos de venta, los uniformados incautaron 30.270 unidades de medicamentos de uso institucional, vencidos los cuales se encontraban exhibidos en estanterías camuflados entre los medicamentos legales para evadir los controles de las autoridades.

Asimismo, se halló una caja fuerte la cual contenía en su interior medicamentos de control especial.

Es de anotar que, los fármacos hallados están avaluados comercialmente en $200 millones.

Además, se efectuó la captura en flagrancia de dos ciudadanos de sexo masculino de 29 y 44 años, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder presuntamente por los delitos de enajenación ilegal de medicamentos (Art. 374-A del Código Penal) y corrupción de alimentos (Art. 372).

Nuestro compromiso es inquebrantable: seguiremos persiguiendo a quienes juegan con la vida de los barranquilleros y de todos los ciudadanos. La legalidad no es solo un deber comercial, es una responsabilidad con la vida.

Más allá de las cifras y las capturas, este resultado operativo envía un mensaje contundente a la sociedad: “La salud de los colombianos no es una mercancía”. La Policía Fiscal y Aduanera reafirma que la legalidad es un compromiso compartido; comprar en sitios autorizados y denunciar la irregularidad es la única vía para garantizar el bienestar colectivo y proteger el derecho fundamental a la vida.

Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa. relacionada con la venta ilegal de medicamentos, a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.