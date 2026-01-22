Un grave caso de violencia intrafamiliar se registró en la noche del pasado martes 20 de enero, en el barrio El Bosque, en Barranquilla, donde una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada con un arma blanca por su pareja sentimental. El presunto agresor fue capturado por las autoridades.

Según la información preliminar, el señalado agresor fue identificado como Rafael Enrique Marrugo Ayazo, de 52 años, quien habría llegado a la vivienda y, tras una discusión motivada presuntamente por celos, atacó a su pareja en repetidas ocasiones con un cuchillo.

La víctima fue identificada como Yoesmith Garavito Beltrán, de 41 años, quien sufrió múltiples heridas con arma blanca. Fue trasladada de urgencia a la Clínica San Ignacio, donde permanece en estado crítico bajo observación médica especializada.

Tras el ataque, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla lograron la captura del presunto agresor en el lugar de los hechos, incautándole el arma blanca con la que habría cometido la agresión.

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que definirán su situación judicial en las próximas horas.

El caso generó consternación entre vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades al escuchar los gritos de auxilio. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar oportunamente cualquier hecho de violencia intrafamiliar y a buscar ayuda institucional para prevenir este tipo de situaciones.