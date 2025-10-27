Detectives del Grupo de Vida del CTI de la Fiscalía asumieron las pesquisas por el crimen registrado en la madrugada de este domingo 26 de octubre en un apartamento del barrio Carlos Meisel, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, cuyos móviles estarían relacionados a un contexto pasional.

Como se sabe, un joven identificado como Luis Fernando Peralta Garizado, de 25 años, terminó muerto a cuchillo dentro de una habitación en la que dormía junto con Alexandra del Carmen Agámez Pérez, de 24 años y natural de Venezuela, quien resultó gravemente herida tras heridas con la misma arma cortopunzante.

El autor de este hecho, según las primeras indagaciones, habría sido la expareja de Alexandra del Carmen, a quien las autoridades identificaron de manera preliminar como Anderson Cordero.

De acuerdo con el testimonio de Anderson de Jesús González, padrastro de la joven Agámez, este se encontraba durmiendo en el interior de su vivienda, ubicada en la carrera 25B con calle 74E, cuando a eso de las 5:00 de la mañana de este domingo, una mujer se acercó hasta la puerta de su cuarto y le dijo que saliera a verificar lo que había pasado, ya que había escuchado unos gritos.

Cuando ingresaron al lugar, estos observaron una imagen cruda y dolorosa: Peralta estaba tendido en la cama, con múltiples heridas, lleno de sangre y sin signos vitales. Mientras que Alexandra Del Carmen estaba a su lado, también llena de sangre y con profundas heridas, por lo que rápidamente la trasladaron hasta el Nuevo Hospital Barranquilla.

En la actualidad el estado de la mujer seguiría siendo crítico, ya que presentó cuatro profundas heridas: dos en el cuello, otra en el tórax y una más en el brazo izquierdo, las cuales le hicieron perder mucha sangre.

Entretanto, en la escena del crimen, tras la alerta a las autoridades y con la llegada de los peritos forenses, se determinó que el cuerpo de Luis Fernando registraba seis heridas de cuchillo: tres en el cuello y otras tres en el brazo izquierdo.

Diligencias adelantadas

Un informe policial, entrevistas con allegados de la mujer y videos de cámaras de seguridad de la zona, hoy son tomadas como pruebas dentro de este caso que hoy conmueve a los habitantes de Carlos Meisel y de los barrios vecinos.

Precisamente en estas zonas del suroccidente de Barranquilla es buscado Anderson Cordero, el hombre señalado como presunto agresor y quien sería procesado por homicidio y feminicidio tentado.

Los familiares de la joven que hoy permanece en delicado estado de salud manifestaron que esta venía teniendo diferencias con Cordero luego de finalizada una relación de la que nacieron dos pequeños.

Ahora Alexandra del Carmen, al parecer, mantenía una relación con Luis Fernando Peralta y aparentemente eso era de conocimiento del sospechoso.

Precisamente una de las versiones que hay sobre cómo se registraron los hechos deriva de un encuentro con música y licor en la terraza de la vivienda de Alexandra del Carmen desde la noche del sábado anterior. En el lugar habrían estado Cordero con una nueva pareja, y la joven en compañía del hoy fallecido. Pero además habrían compartido con las dos parejas unos vecinos.

En la madrugada, Alexandra y su novio habrían acordado entrar a una de las habitaciones del apartamento y afuera quedaron Anderson y las otras personas. Sin embargo, en un descuido, el hombre ingresó al domicilio, ubicó la habitación y, al notar a la pareja dormida, los atacó a cuchillo. Posterior a eso se marchó con su acompañante sin despertar sospechas.

La otra versión sobre cómo ingresó Cordero a la vivienda, la cual tampoco se descarta, es que haya obtenido unas llaves desde la noche del sábado y aprovechó la madrugada del domingo para entrar a la casa de su expareja.