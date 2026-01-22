Un hecho de violencia sacudió en la noche del pasado miercoles 21 de enero al municipio de Baranoa, Atlántico, luego de que un hombre fuera asesinado a bala en el barrio Santa Helena, consternación entre los residentes del sector.

Leer también: Gaula rescata a tres personas que permanecían secuestradas en Santa Verónica: les exigían 60 millones para liberarlas

De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el crimen se registró hacia las 7:00 de la noche, en la calle 22 con carrera 13, cuando la víctima identificada como Jorge Andrés Palma Peralta, de 27 años de edad, se encontraba en la vía pública cuando fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, uno de ellos accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar junto a su cómplice.

Gravemente herido, el hombre fue auxiliado por personas del sector y trasladado de urgencia al hospital municipal, donde falleció minutos después mientras recibía atención médica.

Tras el ataque, uniformados de la Policía hicieron presencia en el lugar, acordonaron la escena y dieron inicio a las labores de inspección y recolección de información.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del homicidio y dar con la identificación y captura de los responsables, mientras que la comunidad manifestó su preocupación por los recientes hechos violentos registrados en la zona.