El Gaula de la Policía Nacional logró el rescate de tres personas que se encontraban secuestradas desde el pasado 11 de enero en el municipio de Juan de Acosta y para las que se les exigía a sus familiares la astronómica suma de $60 millones de pesos para su liberación.

Lea también: Habrá cortes de energía en Barranquilla y los municipios para este jueves

El operativo se desarrolló mediante diligencia de allanamiento y registro en el corregimiento de Santa Verónica, donde las unidades especializadas ubicaron a las víctimas que permanecieron bajo rapto durante 10 días aproximadamente.

De acuerdo con información de la Policía, las víctimas se habían desplazado desde la ciudad de Barranquilla hacia dicho sector con el propósito de asistir a una cita relacionada, presuntamente, con un negocio.

“Dentro de las víctimas se encuentra un ciudadano residente en el municipio de Turbo, Antioquia, quien el día 10 de enero arribó vía aérea desde la ciudad de Montería, Córdoba, hasta Barranquilla, con el mismo objetivo de concretar temas comerciales”, mencionaron.

Lea también: Condenan a tres años de cárcel al ‘Negro Ober’ por amenazar a una fiscal

Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas por los captores al corregimiento de Santa Verónica, jurisdicción de Juan de Acosta, donde permanecieron retenidas.

De acuerdo con las investigaciones, los responsables del secuestro realizaron llamadas a los familiares de las víctimas, informando sobre el plagio y exigiendo la suma de $60 millones de pesos a cambio de su liberación. Así mismo, se logró establecer que los delincuentes se hacían pasar por integrantes del grupo organizado Autodefensa Gaitanista de Colombia (AGC) al mando de alias Yayo para generar temor y presión en las exigencias económicas.

Durante el operativo que logró la liberación de los secuestrados, el Gaula también capturó a dos individuos por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego. Uno de los presuntos delincuentes presenta una anotación judicial por el delito de hurto.

Policía Nacional

Lea también: Hijos adultos deben responder económicamente por sus padres bajo algunos escenarios: Corte Suprema los explica

Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver, dos cartuchos calibre 38 milímetros, cinco teléfonos celulares, dos tarjetas SIM, un vehículo y tres cadenas de acero las cuales eran utilizadas para inmovilizar a las víctimas, según sostuvo la institución.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea 165 del GAULA o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 “garantizando absoluta reserva”.