Con el fin de seguir trabajando en la mejora del servicio de energía, la empresa Air-e informó que se cambiarán algunas redes este jueves en el barrio La Concepción, en Sabanalarga, por lo que se presentarán algunos cortes de energía en la zona.

Estos trabajos se realizarán entre las 8:15 de la mañana y las 12:00 del mediodía. Posteriormente entre la 1:00 de la tarde y las 5:00 de la tarde en el sector de la calle 20 con la carrera 1.

Para el caso del barrio La Cumbre, hay trabajos programados para el cambio de una cruceta en la carrera 42H con la calle 90.

Mientras tanto, se realizarán también breves maniobras, en el horario de 7:30 de la mañana a 8:00 de la mañana y de 11:00 de la mañana a 11:30 de la mañana, que requerirán de suspensión del servicio en las siguientes zonas:

“La Campiña; calles 84 a la 85, entre las carreras 57 a la 64, en Riomar y Alto Prado; carrera 53, entre las calles 82 y 84, en Alto Prado; calles 82 a la 84, entre las carreras 47 y 52″, expresó.

A su vez, en los sectores de San Vicente y Alto Prado; calles 80 a la 82, entre las carreras 43 y 47, en Granadillo y América; calles 93 a la 96, entre las carreras 43 y 46, en el barrio Tabor.