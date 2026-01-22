En desarrollo de los planes antiextorsión que adelantan las unidades del Gaula de la Policía en Sincelejo fueron capturados tres presuntos extorsionistas.

Se trata de Manuel Augusto Echeverry Rebollo, Blas Andrés Edna Quiroz y César Martínez Silgado, quienes según las autoridades fueron capturados en flagrancia en una vía de Sincelejo, frente a un establecimiento comercial, donde estos tres ciudadanos habrían citado a una de las víctimas que venía siendo objeto de exigencias económicas.

Cuando se aprestaban a recibir el dinero las unidades del Gaula intervinieron y los capturaron.

Dice la Policía que, “de acuerdo con las investigaciones, uno de los capturados habría llegado en dos ocasiones a una finca ubicada en el área rural del municipio de San Onofre (Sucre), donde, identificándose como integrante del GAO EGC, exigía al administrador la entrega de una res o la suma de tres millones de pesos. Durante el procedimiento se logró la incautación de dos millones de pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación como material probatorio”.

Los ciudadanos fueron llevados a audiencias donde un juez de la República les concedió la libertad, pero continúan vinculados al proceso penal.