La Gobernación de Sucre abrió un despacho permanente en el municipio de San Marcos con la finalidad de atender a las comunidades del San Jorge y la Mojana.

Esta iniciativa pretende además acercar el gobierno departamental a la ciudadanía, generando un espacio de atención directa para líderes sociales, gremios y comunidad en general, y permitiendo que las soluciones se construyan en el mismo lugar donde se presentan los desafíos del territorio.

Con este despacho la gobernadora hará más presencia en el territorio, lo que a su vez le permitirá coordinar en sitio las acciones prioritarias en materia de salud, conectividad y servicios esenciales, así como acompañar directamente los procesos de fortalecimiento institucional que requiere la subregión.

“Estar en San Marcos es gobernar donde están los retos. Aquí escuchamos a la gente y aquí mismo activamos las respuestas”, expresó la gobernadora.