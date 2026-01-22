El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Sincelejo con funciones de control de garantías envió esta noche del miércoles 21 de enero a prisión a Luis Eduardo Lozano Berrío, de 20 años.

La medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, concretamente en la cárcel La Vega, de Sincelejo, fue impuesta por solicitud de la Fiscalía 17 Local que a su vez le imputó los delitos de uso, fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares en concurso con uso de menores de edad, que este no aceptó.

Lozano Berrío es nativo y residente en el municipio de San Onofre, al norte del departamento de Sucre, donde se dedica a las labores de carnicería, y su aprehensión se produjo la noche del martes 20 de enero en la ciudad de Sincelejo, cerca del Pozo de Majagual, sector por donde este en compañía de un menor de edad que conducía una motocicleta habían transitado vestidos de negro y con actitud sospechosa.

Fuentes ciudadanas reportaron a la Policía la presencia de los dos hombres en una moto sin placa y cuando los uniformados hacen presencia y los ven, les dan la orden de pare que estos no acatan y es cuando se produce una persecución en la que ellos logran ser interceptados. Un agente que se percata de que el parrillero tiene algo en una de sus manos le da la orden de que la suelte y es cuando se percatan de que se trata de una granada.

Esta granada, en efecto, y basado en un escrito de un grupo armado organizado, sí iba a ser lanzada en un restaurante donde había muchas personas la noche del martes 20 de enero.

