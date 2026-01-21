El proyecto de gallinas ponedoras que la gobernación de Sucre puso en marcha en el corregimiento Las Piedras, del municipio de Toluviejo, ya está en la fase productiva y representa un gran impulso para la economía familiar y la seguridad alimentaria en el territorio.

Así lo ratificó Omar Contreras, el representante de la Asociación Asocanderu, quien indicó que esta iniciativa beneficia a 40 familias del corregimiento.

Aprovechó una visita de inspección a los galpones por parte de la gobernadora Lucy García Montes para agradecerle por este proyecto que ha mejorado sus ingresos y calidad de vida.

“Este proyecto es espectacular. Me encanta venir a las comunidades cuando ustedes mismos son los cuidadores de estos proyectos. Estas alianzas son importantes porque van a tener huevos diarios. Este es un proyecto de seguridad alimentaria”, expresó la mandataria.

Explicó que esta iniciativa beneficia a las familias asociadas en Asocanderu, quienes además de fortalecer la seguridad alimentaria de sus hogares, también generan excedentes productivos a través de la comercialización de huevos.