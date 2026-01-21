Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante Fernandez

El proyecto de gallinas ponedoras que la gobernación de Sucre puso en marcha en el corregimiento Las Piedras, del municipio de Toluviejo, ya está en la fase productiva y representa un gran impulso para la economía familiar y la seguridad alimentaria en el territorio.

Así lo ratificó Omar Contreras, el representante de la Asociación Asocanderu, quien indicó que esta iniciativa beneficia a 40 familias del corregimiento.

Aprovechó una visita de inspección a los galpones por parte de la gobernadora Lucy García Montes para agradecerle por este proyecto que ha mejorado sus ingresos y calidad de vida.

“Este proyecto es espectacular. Me encanta venir a las comunidades cuando ustedes mismos son los cuidadores de estos proyectos. Estas alianzas son importantes porque van a tener huevos diarios. Este es un proyecto de seguridad alimentaria”, expresó la mandataria.

Explicó que esta iniciativa beneficia a las familias asociadas en Asocanderu, quienes además de fortalecer la seguridad alimentaria de sus hogares, también generan excedentes productivos a través de la comercialización de huevos.