Un ataque sicarial se registró en la madrugada de este miércoles 21 de enero en el barrio San Roque, de la localidad Suroriente de Barranquilla. En el hecho de sangre, una persona murió mientras recibía atención médica.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Metropolitana, el caso se presentó a las 3:10 a. m., cuando la víctima mortal se encontraba en la terraza de su vivienda, convirtiéndose en blanco del atentado.

Lea: Condenan a tres años de cárcel al ‘Negro Ober’ por amenazar a una fiscal

Las autoridades identificaron al hoy occiso como Jonathan José Fontalvo Torres, de 41 años, quien sufrió lesiones con arma de fuego. Posteriormente fue auxiliado por la comunidad y lo trasladaron hasta el hospital de Barranquilla, donde los médicos de turno confirmaron su deceso.

“Los hechos se registraron cuando la víctima se encontraba en la parte externa de su vivienda ingiriendo bebidas embriagantes, llega un sujeto caminando, esgrime un arma de fuego y la acciona contra la humanidad de la víctima y emprende la huida, el lesionado es trasladado al hospital Barranquilla donde fallece por la gravedad de las heridas”, comunicó la institución policial.

Más detalles de la víctima

Según fuentes judiciales, la víctima presenta cuatro anotaciones como indiciado en Spoa, por Violencia intrafamiliar (01/05/2009) - (24/02/2020); Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes (20/01/2012) - (03/09/2023). De igual manera, fue víctima de lesiones personales (27/10/2023).

Aquí: Ciudadanos se movilizaron en la denominada “marcha por la paz” en Soledad

“La víctima era conocida con el alias de “Yerin” y era tamborero de la ‘Casa cultural danza el Torito Ribeño", agregó la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Tras este nuevo hecho de sangre en la capital del Atlántico, las autoridades, a través de unidades de la Sijín, llevan a cabo las investigaciones del caso, con el propósito de dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles.