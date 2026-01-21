Con cobertura universal y en cumplimiento del calendario escolar 2026, Sincelejo dio inicio al Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases el lunes 19.

“Inicia la fiesta de aprender en las aulas de clases, donde los estudiantes comienzan a llegar, en algunas instituciones de manera masiva y en otras tímidamente, pero vemos a rectores, directivos y docentes muy comprometidos, animando a los padres a legalizar matrícula y a los estudiantes a iniciar con entusiasmo”, manifestó Diego Galván Mestra, secretario de Educación municipal de Sincelejo, durante su recorrido por varias sedes educativas.

Es el tercer año consecutivo en el que el b inicia a la par con el año lectivo tal y como lo prometió el alcalde Yahir Acuña Cardales.

La proyección general de atención a estudiantes con el PAE en este 2026 es de 46.071, de los cuales 42.350 corresponden a población mayoritaria y 3.721 a población indígena. En esta última opera una minuta diferencial, según las costumbres ancestrales del pueblo Zenú, previa concertación con autoridades y representantes indígenas.