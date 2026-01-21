La inhalación de monóxido de carbono, proveniente de la planta eléctrica que generaba energía para la casa que habitaba la familia Baranoa Rodríguez, en el barrio El Silencio del municipio de Tiquisio, sur de Bolívar, es la hipótesis que toma más fuerza sobre la causa de la tragedia que cobró cuatro vidas.

Así lo indicó a EL HERALDO el secretario de Gobierno del municipio, Samuel Yépez Anaya, al advertir que la planta eléctrica estuvo encendida durante toda la noche del lunes 19 de enero y la mañana del martes 20, día en el que hallaron los cuerpos sin vida dentro de una misma habitación tendidos sobre una cama y sobre el piso.

“Se presume que estas muertes se debieron a la inhalación de gases que emanaba una planta eléctrica que ellos tenían encendida para abastecerse de energía. La planta la tenían dentro de la vivienda, así estuvo toda la noche, e incluso por la mañana del día siguiente”.

En entrevista con este medio el funcionario precisó que es común que en Tiquisio las familias tengan planta generadora de energía porque las suspensiones del servicio de energía son diarias y sin previo aviso.

“Acá el racionamiento es casi a diario y en diferentes horas, no se programa. Uno puede estar tranquilo en su casa viendo televisión en familia y se va la energía y no se sabe a qué hora regrese. El servicio de energía que nos brinda Afinia en Tiquisio es absolutamente pésimo, por eso las familias en su mayoría han optado por tener plantas, lo que es además un detrimento en la economía porque para su funcionamiento se necesita una inversión de 40 o 50 mil pesos”, dijo el secretario de Gobierno de Toquisio, Samuel Yépez Anaya.

Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, oriunda de Cartagena del Chairá, y sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años, respectivamente, eran desplazados de Montecristo, también en el sur de Bolívar. Habían llegado al barrio El Silencio, en Tiquisio, desde el mes de diciembre al conseguir una casa en ese sector y la estaban acondicionando.

El secretario Samuel Yépez Anaya anunció que el municipio decretará días de duelo y están a la espera de que Medicina Legal entregue los cuerpos para coordinar la fecha de las exequias.