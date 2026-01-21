El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se mostró muy triste y conmovido por la muerte de una joven madre y sus tres hijos menores de edad en el municipio de Tiquisio.

A través de su red social X, el mandatario de los bolivarenses hizo público el sentimiento de dolor que lo embarga por esta tragedia que habría sido originada por “la inhalación de un gas”.

“Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares”, dijo Arana.

El mandatario informó además que en las próximas horas un equipo de la Secretaría de Salud Departamental estará en el sitio de los hechos brindando atención psicoemocional a los familiares de los fallecidos.

“Desde la gobernación de Bolívar daremos todo el apoyo que se requiera en la investigación para esclarecer los hechos, que esperamos sea pronto”, puntualizó el mandatario de los bolivarenses.

Muy tristes por la noticia de la familia que falleció en Tiquisio al parecer por la inhalación de un gas.



Un equipo de la @secsaludbol estará en las próximas horas en el lugar para brindar asistencia psicoemocional a familiares de los fallecidos.



La tragedia que tiene sumergida en el dolor a los habitantes de Tiquisio cobró la vida de Brillid Thalia Rodríguez Restrepo, de 29 años, nativa de Cartagena del Chairá, y sus hijos Íngrid Yulieth, Luis Fernando y Misel Dayana Baranoa Rodríguez, de 13, 10 y 6 años, respectivamente. A todos los descubrieron sin vida al mediodía de este martes 20 de Enero en una de las habitaciones de la casa que habitaban en el barrio El Silencio, de Tiquisio, de donde eran nativos los menores de edad.