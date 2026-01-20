En la capital del departamento de La Guajira hay preocupación en la ciudadanía por las acciones sicariales perpetradas en las últimas horas. Esta última cobró la vida de otro hombre que se convirtió en la cuarta víctima bajo esta modalidad.

Las autoridades revelaron que la nueva víctima respondía al nombre de Luis Eduardo Tapia Salcedo, quien era conocido cariñosamente como ‘Michi’.

El atentado se registró en horas de la tarde de este martes 20 de enero, en jurisdicción del barrio Claudia Catalina, en el perímetro urbano de Riohacha.

La información preliminar suministrada por la Policía da cuenta que Tapia Salcedo se encontraba sentado en la parte de afuera de su vivienda, cuando lo sorprenden dos individuos que se transportaban en una motocicleta. Sin que pudiera reaccionar, el que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades a la altura del tórax y la cabeza, para luego huir.

Instantes después del ataque, los familiares lo trasladaron hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora de Los Remedios, donde los galenos en turno informaron que ya no tenía signos vitales, oficializaron su muerte y dieron aviso a la Policía Nacional.

Se logró conocer que ‘Michi’ se encontraba pasando vacaciones en la ciudad y en pocos días regresaría a Bogotá, Cundinamarca, donde estaba empleado en una floristería.

Finalmente, la Policía del departamento indicó que los móviles son materia de investigación por agentes de Inteligencia Policial asignados al caso.