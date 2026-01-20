Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de un hombre en el perímetro urbano de Riohacha; el tercero perpetrado en menos de 24 horas en esta capital.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre Rubén David Deluque, de 25 años de edad, quien era conocido cariñosamente como Camba.

El crimen se registró en la tarde de este martes, sobre la calle 35 con carrera 4, en jurisdicción del barrio Buenos Aires, populosa zona del mayor conglomerado urbano de la capital de La Guajira.

La información preliminar da cuenta que, el mencionado se encontraba reunido con unos amigos cuando llegaron dos individuos que se movilizaban en una motocicleta Auteco Bóxer. El parrillero vestido de negro, sacó un arma de fuego calibre 9 mm y le disparó en repetidas oportunidades, para luego huir con su cómplice.

Malherido en el suelo, los presentes lo auxiliaron y trasladaron hasta un centro asistencial local, donde los galenos en turno indicaron que había llegado sin signos vitales y oficializaron su muerte.

La Policía del departamento reveló que los móviles son materia de investigación por parte de personal de la Sijín e Inteligencia Policial.

Finalmente, funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística realizaron la inspección judicial.