El director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, y la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, realizaron una visita técnica a dos proyectos de alto impacto regional que se ejecutan en el departamento.

El primer proyecto corresponde a la rehabilitación de 12 kilómetros de la vía Toluviejo–Colosó, obra clave para la movilidad, la seguridad vial y la comercialización de productos campesinos.

La inversión total asciende a $53 mil millones, de los cuales $30 mil millones son aportados por la ART y $23 mil millones por la Gobernación de Sucre.

Y el segundo proyecto es la construcción del Colegio–Universidad de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Chinulito, que registra un avance del 65%.

Cortesía ART y gobernación de Sucre

Esta obra es considerada un acto de reparación colectiva para las víctimas del desplazamiento forzado en los Montes de María y cuenta con una inversión total de $17 mil millones, financiados con $12 mil millones por la ART y $5 mil millones por la Fundación Plan.

La institución educativa contará con tres bloques:

Bloque A: cinco aulas de clase y una sala de profesores; Bloque B: seis aulas, y Bloque C: diez oficinas administrativas en el primer nivel y, en el segundo, tres aulas de tecnología.

Para el nivel de preescolar, el proyecto contempla un aula, una ludoteca, un comedor y baterías sanitarias, fortaleciendo la atención integral desde la primera infancia.

Durante el recorrido, que contó con la participación de los equipos técnicos y de la dirigencia comunitaria de los municipios PDET de los Montes de María, evaluaron el avance físico de las obras y su estado de ejecución.

Cortesía ART y gobernación de Sucre

El director de la ART, Raúl Delgado, expresó su satisfacción por el avance de los proyectos y reiteró el compromiso de la entidad con las comunidades más necesitadas. “Ver que lo que hace ocho meses fue una promesa hoy se convierte en realidad es motivo de alegría. Esta es una medida de reparación colectiva que impulsa la educación y hace realidad la apuesta del presidente por convertir los megacolegios en espacios para la educación superior”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, destacó el impacto económico de las obras en el territorio. “Es un orgullo ver cómo estos proyectos se están ejecutando con mano de obra local. Los materiales son de Sucre y esto le ha dado dinamismo a nuestra economía. Felicitaciones a las comunidades. Fueron ustedes quienes nunca dejaron de luchar por sus derechos. Esta obra es una realidad porque ha sido concertada con la gente y construida con la gente”, señaló la mandataria.